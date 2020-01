PSA : accord du conseil pour 'l'Airbus des batteries'

(Boursier.com) — Le conseil de surveillance du Groupe PSA a donné aujourd'hui son feu vert, indique l'agence Reuters, concernant l'étude d'une coentreprise de batteries avec Total et sa filiale dédiée Saft, qui doit permettre à l'Europe de rattraper son retard sur l'Asie dans le domaine du stockage d'électricité pour les véhicules. "Le conseil de surveillance a donné mandat pour poursuivre les travaux en vue de la création d'une JV PSA-Opel-Total-Saft pour la conception, fabrication et commercialisation de modules de batteries pour le secteur automobile", a ainsi précisé un porte-parole de PSA, cité par Reuters. Le porte-parole ajoute que la décision de lancer ou non cette coentreprise, associée à un projet franco-allemand d'usines de batteries, ne serait prise qu'à l'issue des travaux engagés.