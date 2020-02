PSA accélère, dopé par Fiat Chrysler

(Boursier.com) — PSA grimpe de 3,7% désormais en bourse à 20,31 euros dans un marché actif, alors qu'à Wall Street, le titre Fiat Chrysler Automobiles est attendu en vive hausse après la publication de solides résultats. Rappelons que PSA et Fiat Chrysler Automobiles vont fusionner et former le quatrième constructeur automobile mondial en volumes et le troisième en chiffre d'affaires...

Pour son quatrième trimestre, FCA a dégagé un bénéfice opérationnel conforme aux attentes de marché, soutenu par une robuste activité nord-américaine et de bons résultats en Amérique Latine. L'Ebit du dernier trimestre de l'exercice 2019 a ainsi grimpé de 7% en glissement annuel pour s'établir à 2,12 milliards d'euros. Sur l'exercice 2019, le profit net des opérations continues a représenté 2,7 milliards d'euros, alors que le profit ajusté s'est établi à 4,3 milliards d'euros. L'Ebit ajusté annuel a atteint 6,7 milliards d'euros, soit une marge de 6,2%, avec des résultats record en Amérique du Nord. Le free cash flow industriel a atteint 2,1 milliards d'euros.