Prudential Financial : net redressement des comptes

(Boursier.com) — Prudential Financial a annoncé pour son deuxième trimestre 2023 un bénéfice net part du groupe de 511 millions de dollars soit 1,38$ par titre, contre une perte de plus d'un milliard de dollars un an avant. Le bénéfice opérationnel ajusté après imposition a été de 1,09 milliard de dollars soit 2,94$ par titre, contre 895 millions un an plus tôt. L'unité américain de l'assureur a soutenu les comptes. Le niveau des actifs sous gestion est ressorti assez stable, proche des 1.400 milliards de dollars. Le groupe a restitué 713 millions de dollars aux actionnaires durant le trimestre, dont 463 millions par dividends et 250 millions par rachats d'actions.