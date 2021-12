Prologue : transfert de cotation sur Euronext Growth Paris

(Boursier.com) — Lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 25 janvier 2022, le groupe Prologue soumettra au vote de ses actionnaires le transfert de la cotation de ses titres du marché réglementé d'Euronext vers le marché Euronext Growth Paris. Le transfert de marché vers Euronext Growth Paris vise à favoriser la cotation en continue du titre Prologue sur un marché plus approprié à sa taille et à son profil d'entreprise. Il permettra ainsi d'alléger les contraintes réglementaires s'imposant à la société et de réduire les coûts de cotation. Prologue pourra également bénéficier de l'intérêt des fonds spécialisés par son profil d'entreprise mais qui ne pouvaient pas investir sur le marché réglementé d'Euronext.

Sous réserve de l'approbation de ce projet par les actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire le 25 janvier 2022, et de l'accord d'Euronext Paris, cette cotation s'effectuera par le biais d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes de Prologue, sans émission d'actions nouvelles. Prologue réunit à ce jour les conditions d'éligibilité requises dans le cadre de la procédure de transfert, à savoir une capitalisation boursière inférieure à un milliard d'euros et une diffusion de ses titres dans le public d'un montant minimum de 2,5 millions d'euros. Ces conditions devront être remplies au jour de la demande du transfert. Par ailleurs, Prologue est à jour dans ses obligations d'information sur Euronext.