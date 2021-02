Prologue : retour de la croissance au 4e trimestre

(Boursier.com) — Au cours du 4e trimestre 2020, le groupe Prologue a enregistré un chiffre d'affaires de 27,1 millions d'euros en croissance de +1,9% (+3% à taux de change constant). Cette performance, réalisée au cours du trimestre le plus important de l'année en volume d'affaires, marque le retour de la croissance pour l'ensemble du groupe après 9 mois marqués par la pandémie.

Elle permet à Prologue de rattraper en partie la baisse d'activité enregistrée sur le début d'exercice, avec sur l'ensemble de l'année 2020, un chiffre d'affaires qui atteint 79,28 ME en baisse de -9,3% (-14,2% à fin septembre 2020).

Toujours bien positionnées sur le marché porteur du cloud, les activités Cloud du groupe Prologue ont poursuivi leur très forte croissance sur le 4è trimestre 2020, avec des ventes qui atteignent 3,1 ME, en hausse de +15,7% (+26,5% à tcc). Il est à noter que la Formation a enregistré un chiffre d'affaires de 14,8 ME sur le dernier trimestre 2020 en croissance de +0,6%. Cette performance, réalisée en pleine période de 2è vague du Covid-19 et de mise en place du 2è confinement, est supérieure aux anticipations du groupe.