Prologue renoue avec les bénéfices

(Boursier.com) — Au cours du 1er semestre 2022, Prologue a enregistré une très forte croissance de son activité, avec une progression organique de ses ventes de +13,3% par rapport au 1er semestre 2021 pour atteindre 52,44 millions d'euros. Prologue dépasse ainsi très largement ses plus hauts historiques d'activité d'avant crise.

Cette forte croissance interne s'est accompagnée d'une nouvelle progression de ses marges opérationnelles avec un résultat d'exploitation qui atteint 0,5 ME dès le 1er semestre 2022 contre 0,1 ME au 1er semestre 2021.

Le résultat net ressort également bénéficiaire à +0,35 ME au 1er semestre 2022 (-0,62 ME au 1er semestre 2021), soit une amélioration des résultats de 1 ME en un an.

Le groupe disposait au 30 juin 2022 d'une trésorerie de 15,7 ME.

Le groupe anticipe au cours des prochains exercices, la poursuite de sa très bonne dynamique de croissance interne accompagnée d'une croissance continue de ses résultats.