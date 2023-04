Prologue publie un résultat d'exploitation bénéficiaire de 1,89 ME

(Boursier.com) — Au cours de l'exercice 2022, Prologue a enregistré une très forte croissance de son activité avec une progression organique de ses ventes de +14,50% par rapport à 2021, pour atteindre 108,39 ME, dépassant très largement l'objectif de 100 ME fixé lors de l'acquisition du groupe O2i.

Désormais objectif prioritaire du groupe, cette forte croissance interne s'est accompagnée d'une progression significative de ses marges opérationnelles avec un résultat d'exploitation qui atteint 1,89 ME en 2022 contre une perte de -0,11 ME en 2021.

Après prise en compte d'un résultat financier de -0,90 ME, d'un résultat exceptionnel de -0,14 ME et de l'impôt sur les bénéfices qui ressort positif à 0,46 ME en raison des crédits d'impôts, le Résultat Net s'établit à +1,31 ME 2022 contre une perte -0,59 ME en 2021.

Le groupe disposait au 31 décembre 2022 d'une trésorerie disponible de 14,7 ME.

BONNES PERSPECTIVES DE CROISSANCE DES VENTES ET DES RÉSULTATS

Au cours du présent exercice et des suivants, le groupe anticipe une bonne dynamique de croissance interne de ses ventes sur tous ses marchés et mettra l'accent en particulier sur la poursuite de l'amélioration de ses marges pour atteindre au plus tôt les standards de son secteur.

PROCHAINE COMMUNICATION

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023, le 15 mai 2023 au plus tard (après bourse).