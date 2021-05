Prologue : premier trimestre dynamique

(Boursier.com) — Prologue a fait état d'un chiffre d'affaires en croissance organique de +19,9% (+20,6% à taux de change constant) au premier trimestre, à 22,02 millions d'euros. Par rapport au T1 2019 plus normatif, l'activité est en hausse de 6% (+7% à taux de change constant).

Le 1er trimestre 2021 a été marqué par la très forte reprise de l'activité formation qui enregistre un chiffre d'affaires de 11 ME en croissance de +43,2% par rapport au T1 2020 (trimestre particulièrement impacté par les grèves et le Covid- 2019) et de +3,1% par rapport au T1 2019. Les activités de Cloud et celles d'Infrastructures ont enregistré un chiffre d'affaires de respectivement 2,7 ME et de 6,0 ME, en progression de +1,6% (+6,3% à tcc) et +9,9%.

Au cours des prochains trimestres le groupe anticipe la poursuite de sa très bonne dynamique de croissance.