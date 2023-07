Prologue : Olivier Balva PDG

(Boursier.com) — Le conseil d'administration de Prologue, avec sa nouvelle composition à la suite de l'Assemblée Générale Mixte du 30 juin, a procédé à la nomination à l'unanimité de M. Olivier Balva au poste de Président Directeur Général du Groupe Prologue.

Le Conseil a exprimé son souhait de voir M. Georges Seban continuer à faire profiter le groupe Prologue de son expérience.

Dans un communiqué de presse, l'ASAMIS, association des actionnaires minoritaires de sociétés cotées, a de son côté revendiqué une victoire dans sa mobilisation contre la direction de Prologue, à l'occasion de la dernière Assemblée Générale. L'AG a ainsi rejeté le renouvellement du mandat de Michel Seban et révoqué les mandats d'administrateur de Georges Seban et de son petit-fils Clément Weber. L'AG a par ailleurs adopté les résolutions proposant l'arrivée de deux nouveaux administrateurs indépendants proposés par l'ASAMIS, M. Emmanuel Cennelier et M. Philippe Brun.