Prologue : O2i sur les 37% de capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 9 août à l'AMF, la société anonyme O2i a déclaré avoir franchi en hausse, le 4 août, les seuils de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% et 1/3 du capital et des droits de vote de la société Prologue. Elle détient 32.082.820 actions Prologue représentant autant de droits de vote, soit 37% du capital et 34,94% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte de l'offre publique effectuée par la société Prologue visant les titres M2i, à laquelle la société O2i a apporté les actions M2i qu'elle détenait.

Rappelons que le franchissement de seuils de 30% du capital et des droits de vote de Prologue par la société O2i a fait l'objet d'une autorisation temporaire de l'AMF.