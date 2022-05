Prologue : le ROC est solide !

(Boursier.com) — Au cours de l'exercice 2021, le groupe Prologue a enregistré une très forte croissance de son activité avec une progression de ses ventes de +19% par rapport à 2020 (+7,9% par rapport 2019) pour atteindre 94,3 ME. Prologue dépasse très largement ses plus hauts historiques d'activité d'avant crise.

Les efforts de développement continuent à porter leurs fruits. Le résultat opérationnel courant progresse de +36% sur un an, à 1,9 ME.

Après prise en compte de deux coûts exceptionnels correspondant d'une part, au coût comptable théorique lié aux normes IFRS sur actions gratuites attribuées aux managers à hauteur de -2,18 ME, et d'autre part à la provision pour l'amende AMF à hauteur de -0,6 ME, le résultat opérationnel et le résultat net s'établissent respectivement sur 2021 à -0,98 ME et -2,51 ME.

Hors prise en compte de ces deux charges exceptionnelles, le résultat opérationnel et le résultat net ressortent positifs en 2021 à respectivement, 1,80 ME et 0,27 ME.

Le groupe disposait, au 31 décembre 2021, d'une trésorerie de 15,5 ME.

Perspectives

Le groupe anticipe au cours des prochains exercices la poursuite de sa croissance, et l'amélioration continue de ses marges opérationnelles.

Prologue a décidé de changer de référentiel comptable pour passer de la norme IFRS à la norme French GAAP à partir du 1er janvier 2022.