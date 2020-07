Prologue : le chiffre d'affaires semestriel recule de 17%

(Boursier.com) — Le groupe Prologue a enregistré, au 2ème trimestre 2020, un chiffre d'affaires de 16,98 millions d'euros en baisse de -22,6%. L'impact du Covid-19 aura été de nature très différente selon les métiers et les régions.

Il porte à 35,95 ME le chiffre d'affaires du 1er semestre (-17,2%).

Perspectives

Au cours des prochains mois le groupe anticipe une poursuite de la croissance de ses activités de Cloud et services managés. Il table sur une reprise lente de l'activité de formation, avec un 3e trimestre 2020 qui devrait rester sur un rythme comparable au 1er semestre, avec un possible rebond à partir de la mi-septembre, en fonction de l'évolution du contexte économique constaté d'ici là. Enfin, Prologue pense que le rebond attendu des ventes d'infrastructures et services pourraient se concrétiser dès le 3ème trimestre.