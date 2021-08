Prologue : la bonne tendance devrait se maintenir

(Boursier.com) — Au cours du 1er semestre 2021, Prologue a enregistré une très forte croissance de son activité avec une progression organique de ses ventes de +29,8% par rapport à la même période en 2020 pour atteindre 45,87 millions d'euros (35,33 ME en 2020).

Cette performance permet à Prologue de dépasser très largement ses plus hauts historiques d'avant la crise sanitaire avec une progression interne de ses ventes de +7,4% par rapport au 1er semestre 2019 (+8,7% à taux de change constant - tcc).

L'activité de formation enregistre sur les 6 premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 22,99 ME en croissance de +53,1% par rapport au 1er semestre 2020 et de +3,1% par rapport au 1er semestre 2019. L'activité d'Infrastructure informatique confirme son succès avec une croissance organique de ses ventes au 1er semestre 2021 de +28,1% par rapport au 1er semestre 2020 et de +22% par rapport au 1er semestre 2019. L'activité de Cloud et Services Managés enregistre sur le semestre une croissance de +1,9% par rapport au 1er semestre 2020 et de +17,3% par rapport au 1er semestre 2019 (+27,9% à tcc).

Perspectives

La bonne tendance d'activité enregistrée depuis le début de l'année devrait se poursuivre au cours des prochains trimestres, avec une accélération attendue au 2e semestre 2021.