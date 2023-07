Prologue : l'ASAMIS obtient la révocation du mandat d'administrateur de Georges Seban

(Boursier.com) — Dans un communiqué de presse, l'ASAMIS, association des actionnaires minoritaires de sociétés cotées, revendique une victoire dans sa mobilisation contre la direction de Prologue, à l'occasion de la dernière Assemblée Générale.

L'AG a ainsi rejeté le renouvellement du mandat de Michel Seban et révoqué les mandats d'administrateur de Georges Seban et de son petit-fils Clément Weber. L'AG a par ailleurs adoptéles résolutions proposant l'arrivée de deux nouveaux administrateurs indépendants proposés par l'ASAMIS, M. Emmanuel Cennelier et M. Philippe Brun.

L'ASAMIS, avait annoncé la couleur début juin! Dans une tirade musclée, l'association qui revendiquait les titres de 80 actionnaires de Prologue et 6,8 millions d'actions soit 11% du capital, s'en prenait vivement à la direction.

L'association indique "rendre hommage à M. Georges Seban pour toutes les actions positives qu'il a historiquement entreprises en faveur de Prologue SA. Nous souhaitons souligner que la motivation principale des actionnaires à suivre nos recommandations n'a été affectée que marginalement par l'âge du président, mais bien plutôt par la gouvernance de la société."

Prologue n'a pas encore publié, de façon officielle, les résultats du vote.