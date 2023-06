Prologue : l'ASAMIS lance les hostilités !

(Boursier.com) — L 'ASAMIS, Association des actionnaires minoritaires de sociétés cotées, semble vouloir s'emparer du dossier Prologue!

Dans une tirade musclée, l'association qui revendique les titres de 80 actionnaires de Prologue et 6,8 millions d'actions soit 11% du capital, s'en prend à la direction et présente des résolutions pour la prochaine Assemblée générale le 30 juin. Elle espère mobiliser les actionnaires minoritaires auxquels elle lance un appel.

Première résolution proposée par l'ASAMIS : la révocation du PDG Georges Seban, "eu égard au poids excessif qui pèse sur lui du fait de ses nombreux mandats et aussi de la nécessité de renouveler le conseil pour assurer la pérennité de la société", écrit l'ASAMIS, qui pointe du doigt l'âge du capitaine.

L'association s'oppose aussi à la résolution sollicitant le renouvellement de son mandat pour 6 ans ramenée à 2 ans et à la modification des statuts pour repousser la limite d'âge du PDG. L'ASAMIS s'oppose aussi à une résolution qui permettrait l'attribution d'actions gratuites aux dirigeants et aux mandataires sociaux.

L'ASAMIS pointe en effet la politique d'attribution d'actions gratuites, chez Prologue mais aussi chez la filiale M2I, une grande partie étant dédiée au Président. L'ASAMIS qui dénonce, selon ses termes, une "spoliation des actionnaires minoritaires", propose deux administrateurs indépendants.

Contacté par Boursier.com, Georges Seban, mis en cause, indique ne pas avoir de commentaire particulier à faire et rappelle simplement que c'est lors de l'Assemblée Générale du 30 juin que se décidera la suite des opérations.

En attendant, les actionnaires de Prologue ont vu le cours de l'action chuter à 0,22 Euro, et même 0,184 Euro au plus bas fin 2022, soit environ 20 ME de capitalisation.