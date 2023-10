Prologue : impacté par une erreur d'écriture

(Boursier.com) — Au cours du 1er semestre 2023, Prologue a enregistré un chiffre d'affaires de 56,86 millions d'euros, en croissance organique de +8,4%. Ce bon niveau d'activité s'est accompagné d'une très forte progression de sa rentabilité opérationnelle avec un Résultat d'exploitation avant Amortissements et Dépréciation (EBITDA) qui progresse de +220% en un an pour atteindre 2,65 ME.

Sur le 1er semestre 2023, Prologue a dû constater qu'avant son passage en normes françaises en 2022 une erreur comptable de consolidation était advenue dans la filiale brésilienne de 2018-2022 pendant les années où les comptes locaux avaient été traduits en normes IFRS sous le contrôle d'un cabinet extérieur à l'entreprise. Pour apurer en une fois cette erreur strictement comptable qui n'a aucun impact sur la trésorerie et ne correspond à aucun appauvrissement de la société, des écritures de correction ont été passées sur le 1er semestre pour un montant de -6,8 ME. Cette erreur, qui ne concerne que les travaux de consolidation, n'est en aucun cas due à l'activité réelle du groupe au Brésil et ne remet pas en cause les comptes établis au Brésil par Prologue qui pendant toutes ces années étaient parfaitement corrects.

Cet impact exceptionnel explique, qu'en dépit d'une très forte amélioration de sa rentabilité opérationnelle, le résultat net du groupe s'inscrit, au 1er semestre 2023, en perte comptable de -6,68 ME sur cette période.

Le groupe disposait au 30 juin d'une trésorerie disponible de 10,7 ME.

Perspectives

Prologue anticipe au cours des prochains exercices, la poursuite de sa bonne dynamique de croissance accompagnée d'une amélioration continue de ses résultats opérationnels.