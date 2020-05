Prologue : entre grèves et Covid-19, la formation accuse le coup

(Boursier.com) — Prologue a enregistré au 1er trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 18,62 ME en baisse de -10,4%.

Les ventes de formation auront été de loin les plus marquées par cette période, en raison à la fois des grèves liées à la réforme des retraites dont les effets n'ont pris fin qu'au mois de février et de l'arrivée en France, début mars, de la crise sanitaire liée au COVID-19. Ces deux facteurs exceptionnels et totalement extérieurs à l'entreprise ont significativement impacté cette activité qui enregistre un chiffre d'affaires de 7,7 ME sur les 3 premiers mois de 2020, en baisse de -28% par rapport à la même période l'an dernier.

Les activités de Cloud et de Services Managés ont enregistré, sur le 1er trimestre 2020, une croissance de +25,1% à 2,9 ME. Les ventes d'infrastructures ont bien résisté dans cette période, avec des ventes également en croissance de +5,3% à 5,45 ME. L'activité Logiciel, qui avait connu un bon début d'année, enregistre un chiffre d'affaires comparable à la période l'année précédente.

L'impact de la crise sanitaire sur son chiffre d'affaires au 2ème trimestre reste encore difficile à évaluer, en raison notamment de l'évolution du déconfinement qui vient de débuter. L'activité de formation devrait rester de loin la plus impactée sur la période à venir.