Prologue : en croissance en 2023 malgré l'attentisme du 4e trimestre

(Boursier.com) — Sur l'ensemble de l'année 2023, Prologue dépasse ses plus hauts historiques avec un chiffre d'affaires qui atteint 111,73 millions d'euros, en croissance de +3,1%.

Dans un contexte d'attentisme, et en raison d'une base de comparaison défavorable, le chiffre d'affaires du 4e trimestre 2023 atteint 32,28 ME. Il est en légère décroissance de -4,7%. Le groupe avait en effet enregistré, au 4e trimestre 2022, une croissance interne exceptionnelle de +23%.

En France d'une part, et en Espagne d'autre part, l'activité progresse respectivement de +2,2% et +7,2% pour des facturations 2023 de 74,54 ME et 33,47 ME. Aux Etats-Unis et en Amérique Latine, le chiffre d'affaires s'inscrit en 2023 en repli de -12,1% à 3,73 ME.

Perspectives

Prologue entend poursuivre sa stratégie de croissance interne dynamique tout en concentrant ses efforts sur la progression de sa rentabilité.

"Après une fin d'année 2023 marquée par un marché attentiste, l'année 2024 laisse déjà entrevoir de bonnes perspectives", indique le management de Prologue.