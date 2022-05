Prologue anticipe une poursuite de sa dynamique de croissance

(Boursier.com) — Au cours du 1er trimestre 2022, le groupe Prologue a enregistré un chiffre d'affaires de 22,04 millions d'euros, en croissance organique de +13,43% par rapport à la même période l'an dernier.

Fort de son positionnement sur des marchés à fort potentiel, toutes les activités du groupe se sont inscrites en très forte hausse au 1 er trimestre 2022. Les activités de Cloud et services managés ont enregistré un Chiffre d'Affaires en forte croissance de +16,99% pour s'établir à 3,11 ME. Les ventes d'infrastructures ont connu un rythme de progression comparable de +18,25% pour atteindre 7,23 ME. Les logiciels enregistrent un net rebond après une période d'attentisme avec une hausse des facturations de +14,96% à 2,65 ME. L'activité formation poursuit son trend soutenu de croissance interne forte avec un chiffre d'affaires de 12,01 ME en hausse de +9,55% par rapport au 1er trimestre 2021.

La hausse des activités du groupe au 1er trimestre 2022 est particulièrement forte en Espagne ainsi qu'aux Etats-Unis et en Amérique latine, avec un chiffre d'affaires respectivement de 7,62 ME et 0,80 ME, en croissance de +24,72% et +35,77%. En France, le chiffre d'affaires ressort sur cette période à 16,58 ME en croissance de +8,06%.

Perspectives

Au cours des prochains trimestres le groupe anticipe la poursuite de sa très bonne dynamique de croissance.