Prologue : Alhambra démocratise l'informatique quantique

(Boursier.com) — Alhambra IT est la filiale espagnole de Prologue. Tout récemment, sa division aQuantum Software Engineering a mis à disposition du public, en ligne, la possibilité de souscrire un abonnement pour utiliser sa plateforme QuantumPath (QPath) comme client dans l'une des quatre modalités définies : Free Developer, Developer, Business et Enterprise. La modalité Free Developer donne l'opportunité de tester la plateforme gratuitement. De cette manière, aQuantum devient le premier éditeur d'une plateforme de développement de logiciel quantique, destinée à produire des solutions hybrides, à donner libre accès à son produit en mode test.

Cette offre est en cohérence avec les objectifs affichés par aQuantum, qui veut faire de QuantumPath un outil pour "démocratiser" l'accès à l'informatique quantique. Cette plateforme facilite le développement d'algorithmes et de logiciels quantiques de haute qualité, les rendant accessibles aux instituts de recherche, aux universités et aux entreprises.

QPath est une plateforme pour le développement, intégration et exploitation de logiciel quantique, qui permet d'intégrer le monde des applications classiques et celui des logiciels qui fonctionnent sur les différents types d'ordinateur quantique existants (qSOA). QPath accélère la construction de systèmes connectés au monde réel, libérant les utilisateurs de la complexité technique du monde quantique. La plateforme fournit un environnement de développement graphique pour faciliter aux programmeurs la création de leurs algorithmes, et permet de gérer le cycle de vie complet de chaque application.Par ses interfaces, QPath fournit aussi un accès facile aux machines quantiques mises à dispositions par les constructeurs (IBM, D-Wave, Fujitsu, QuTECH, AWS Braket), et aux simulateurs (Qiskit, Ocean, Braket MS QDK). Les utilisateurs peuvent produire ainsi, grâce à QPath, des programmes destinés à l'un ou l'autre de ces environnements, les tester sur chacun d'entre eux, et sélectionner le plus adapté à leurs applications. QPath permet de combiner dans un même process hybride des programmes quantiques opérant sur des technologies Annealing et Gates, en plus de les intégrer à des programmes classiques. QPath permet d'appliquer la puissance du calcul quantique à divers domaines, dont les finances, la cybersécurité et les travaux de recherche complexes.