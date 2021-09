Prologue : accélération du résultat opérationnel courant qui atteint 0,9 ME

(Boursier.com) — Au cours du 1er semestre 2021, Prologue a enregistré une très forte croissance de son activité avec une progression organique de ses ventes de +30,2% par rapport au S1 2020 et de +7,7% par rapport au S1 2019 pour atteindre 45,99 ME (+8,9% à taux de change constant). Prologue dépasse ainsi très largement ses plus hauts historiques d'activité d'avant crise.

Les résultats opérationnels ont connu, sur la période, une croissance encore plus soutenue, avec une accélération du résultat opérationnel courant qui atteint 0,9 ME en progression de +161% par rapport au S1 2019.

Après prise en compte de deux coûts non récurrents dus, pour -1,42 ME à la prise en compte en normes IFRS des actions gratuites 2020/2021 attribuées aux managers, et pour -0,6 ME à l'amende AMF, le résultat opérationnel et le résultat net s'établissent respectivement sur le 1er semestre 2021 à -1,12 ME et -1,98 ME. Hors prise en compte de ces deux charges non récurrentes, le résultat opérationnel et le résultat net ressortent positifs sur le S1 2021 à respectivement 0,89 ME et 0,03 ME.

La bonne gestion financière de la croissance de ses activités ainsi que l'accélération de sa rentabilité opérationnelle ont permis à Prologue d'enregistrer une forte génération de cash sur le 1er semestre 2021 avec un flux de trésorerie lié aux activités opérationnelles qui atteint +2,6 ME.

Le groupe disposait au 30 juin 2021 d'une trésorerie de 19,1 ME.

BONNES PERSPECTIVES DE FIN D'ANNÉE

Le groupe anticipe sur l'année 2021, la poursuite de sa croissance d'activité avec un niveau de rentabilité qui devrait confirmer sa capacité de forte progression.

PROCHAINE COMMUNICATION

Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre, le 15 novembre 2021 au plus tard (après bourse).