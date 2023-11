Prologue : 6,6% de croissance organique sur 9 mois

(Boursier.com) — Le Groupe Prologue a enregistré au cours du 3e trimestre 2023, un chiffre d'affaires de 22,59 millions d'euros, en progression de +2,4% par rapport à la même période l'an dernier.

Sur les 9 premiers mois de l'année 2023, le chiffre d'affaires atteint 79,46 ME pour une croissance organique de +6,6%.

Perspectives

Prologue anticipe, au cours des prochains exercices, la poursuite de la croissance de ses ventes et de sa rentabilité. A court terme, après un début de second semestre relativement attentiste en France, les perspectives d'activité sur la fin de cette année et le début 2024 restent soutenues.