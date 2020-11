Prologue : 14% de recul du chiffre d'affaires sur 9mois

(Boursier.com) — Le groupe Prologue a enregistré au 3è trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 16,86 millions d'euros en baisse de -6,7% (-5,7% à change constant). Hors activité de formation, la croissance du groupe atteint sur cette période +13,7% (à change constant).

Sur 9 mois, le chiffre d'affaires s'établit à 60,79 ME, en recul de -14,2% en données publiées et de -13,5% à Pcc.

Perspectives

A l'instar de cette nouvelle signature pour Use IT Cloud, les activités de Cloud Managés, d'Infrastructures et de Logiciels du groupe réalisées principalement hors de France devraient continuer à bien résister à la crise sanitaire actuelle.

La nouvelle période de confinement qui vient de débuter en France pourrait ralentir le début de rebond de l'activité de Formation constaté depuis le mois de septembre. Toutefois, fort de ses solutions technologiques et pédagogiques éprouvées, qui permettent à ses clients de suivre ses cursus de formation à distance, l'impact de ce nouvel épisode sanitaire devrait être inférieur sur ses ventes à celui du premier confinement.

Prologue confirme son intérêt stratégique de pouvoir procéder au renforcement de ses participations capitalistiques dans les sociétés O2i et M2i. Toutefois, les conditions de sa mise en oeuvre ne sont pas réunies pour pouvoir poursuivre à l'heure actuelle cette opération.