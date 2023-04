Prologis : bond de 45% des revenus

(Boursier.com) — Prologis , géant américain de la gestion d'entrepôts et de bâtiments logistiques, a affiché au premier trimestre fiscal des revenus de 1,77 milliard de dollars en croissance de 45% en glissement annuel, avec de forts taux d'occupation. Le bénéfice net dilué par action a toutefois reculé à 50 cents, contre 1,54$ un an avant. Le FFO ajusté (cash flow des opérations) a été de 1,22$ par titre, contre 1,09$ un an auparavant. "Nous continuons à fournir des résultats records grâce à la qualité inégalée de notre portefeuille et de nos solutions clients", a déclaré Hamid R. Moghadam, le cofondateur et DG de Prologis. "La demande reste saine, malgré une certaine modération en termes de prise de décision. Compte tenu de l'environnement macroéconomique, nous continuons d'exercer nos activités avec une certaine prudence". La position de liquidité du groupe à 6,7 milliards de dollars est au plus haut. Pour l'année, le groupe envisage un bénéfice net par action attribuable aux actionnaires allant de 3,1 à 3,25$, et un FFO ajusté de 5,42 à 5,5$ par titre.