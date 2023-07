Prologis atomise le consensus

(Boursier.com) — Prologis , géant américain de la gestion d'entrepôts et de bâtiments logistiques, a affiché au deuxième trimestre fiscal des revenus de 2,45 milliard de dollars en croissance de... 96% en glissement annuel. Le FFO (cash flow des opérations) par action a été de 1,83$, 16 cents de mieux que le consensus. "La poursuite des résultats d'exploitation records témoigne du portefeuille mondial de premier plan de Prologis et de l'énorme potentiel de hausse intégré du marché qui assurera une croissance prévisible et à la pointe de l'industrie pour les années à venir", a déclaré Hamid R. Moghadam, le cofondateur et DG de Prologis. Pour l'année, le groupe envisage un bénéfice net par action attribuable aux actionnaires allant de 3,3 à 3,4$, et un FFO ajusté de 5,56 à 5,6$ par titre. Ainsi, le groupe révise en hausse sa guidance.