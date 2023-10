(Boursier.com) — Les Conseils d'Administration de Biosynex SA et de Theradiag SA ont approuvé à l'unanimité le principe d'un projet de fusion par absorption de Theradiag par Biosynex. Ce projet de fusion fait suite à l'offre publique d'acquisition réalisée par Biosynex sur les titres de Theradiag dont l'annonce des résultats définitifs est intervenue le 2 février.

Désormais, Biosynex détient 73,14% du capital et 72,99% des droits de vote de Theradiag. Le Projet de Fusion s'inscrit dans une démarche de rationalisation du groupe Biosynex avec une volonté de créer un leader mondial du monitoring des biothérapies.

Selon les termes du projet de traité de fusion, la parité de fusion retenue est de 1 action Biosynex pour 7 actions Theradiag. A l'issue de l'opération, les actionnaires de Theradiag autres que Biosynex détiendront environ 4,69% du capital social et des droits de vote de Biosynex.

La fusion prendrait effet rétroactivement au 1er janvier 2023.

L'opération est soumise à certaines conditions suspensives usuelles. Les comités sociaux et économiques de Biosynex et de Theradiag ont été informés et consultés sur le projet de fusion, et ont rendu un avis sur le projet de fusion, respectivement le 18 septembre 2023 et le 25 septembre 2023.

Le Projet de Fusion sera soumis à l'approbation des Assemblées générales extraordinaires des actionnaires de Biosynex et de Theradiag, qui se réuniront le 15 décembre 2023.

"Le projet de fusion avec Theradiag fera progresser de manière significative notre mission de développement, de fabrication et de commercialisation de tests de monitoring des biothérapies. En outre, il existe de nombreuses synergies fortes entre les activités de Theradiag et celles de Biosynex et de nos filiales américaines Procisedx et Chembio. La rationalisation de nos activités permettra par ailleurs de générer des économies substantielles grâce à une organisation plus intégrée. Nous sommes enthousiastes à l'idée de réunir les compétences complémentaires de Theradiag et du groupe Biosynex", commente Larry Abensur, PDG de Biosynex.

Rappelons que l'action Biosynex est sur un dernier cours de 9,81 euros. Theradiag se tient à 2,22 euros.