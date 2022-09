Prodways : vive hausse, le marché salue d'excellents résulats

(Boursier.com) — En hausse de 5,5% à 3,5 euros, Prodways se distingue en matinée au lendemain d'une publication de très bonne facture. La société spécialisée dans l'impression 3D industrielle a dégagé une profitabilité record sur la première moitié de l'année 2022 avec un EBITDA courant de 7,9 ME, en croissance de 75% sur un an. Cette amélioration est notamment liée au maintien d'une marge brute supérieure à 50%, témoignant d'après Prodways de la bonne exécution des opérations et de la maitrise des approvisionnements dans un contexte de tensions mondiales. Le résultat net part du groupe est passé dans le vert à hauteur de 3,5 ME.

Prodways estime que sa profitabilité annuelle, ajustée des éléments exceptionnels du 1er semestre, devrait se maintenir à son niveau actuel. Le management vise ainsi une marge d'EBITDA courant entre 15% et 20% sur l'année 2022.

Oddo BHF évoque d'excellents résultats alors que l'intérêt spéculatif revient. Le rachat de SLM Solutions par Nikon sur la base d'une valorisation de plus de 5x en VE/CA devrait en effet relancer le caractère spéculatif sur le secteur et intrinsèquement sur Prodways (2x VE/CA et -30% depuis l'IPO en 2017). Prodways semble être une cible évidente solide avec des caractéristiques attractives pour le secteur (positionnement sur des marchés de niches notamment dans le médical, revenus récurrents supérieurs à 60%, marge EBITDA parmi les meilleurs du secteur, cash-flow en forte progression). D'autant que la nouvelle structure actionnariale facilite d'une certaine manière un scénario d'OPA, puisque Groupe Gorgé n'a quasiment plus d'intérêt économique dans Prodways... L'objectif est relevé de 4 à 4,3 euros.

Portzamparc ('acheter') parle lui de résultats semestriels "exceptionnels" et rehausse sa cible de 3,6 à 4 euros...