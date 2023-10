Prodways : violente chute, la guidance plus que jamais à risque

(Boursier.com) — Prodways s'effondre de 14,4% à 1,22 euro dans les premiers échanges à Paris. Il faut dire que le spécialiste de l'impression 3D à destination de l'industrie a vu sa croissance nettement ralentir au troisième trimestre avec un chiffre d'affaires de 16 ME, soit environ 1 ME en-dessous du niveau de la même période en 2022. L'activité est notamment pénalisée par la faiblesse des livraisons d'imprimantes, anticipée depuis plusieurs mois, à laquelle s'ajoute une conjoncture économique défavorable qui impacte les activités à cycle court, notamment l'impression à la demande. Dans ces conditions, l'atteinte de la guidance 2023 est incertaine, a averti le management. Pour rappel, celle-ci était de "autour de +5% de croissance du chiffre d'affaires" et "environ 8% de marge d'EBITDA courant.

Portzamparc parle d'une mauvaise surprise et réduit la mire de 2,2 à 1,7 euro tout en restant à 'conserver'. Pour le broker, la nouvelle guidance est désormais inatteignable. Même son de cloche chez Oddo BHF. L'analyste note qu'il n'y a pas de warning officiel mais que les objectifs sont désormais peu crédibles. Malgré la baisse du titre depuis le premier janvier (57% à hier soir), les multiples ne sont pas pour autant bon marché (11,1x en VE/EBITDA 2024) au regard des comparables directs américains. Le broker confirme son opinion 'neutre' sur le titre avec une cible réduite de 2 à 1,5 euro.

Enfin, TP ICAP Midcap explique que le ralentissement de l'activité est plus marqué que prévu sur le 3ème trimestre (-8%), y compris sur Products qui tirait jusqu'alors la croissance du groupe (-6% au T3). Compte tenu de cette tendance négative, la guidance annuelle, qui avait été déjà abaissée il y a quelques mois, est désormais plus qu'à risque... Le momentum restant peu favorable à court terme, le courtier réitère sa recommandation 'conserver' avec un objectif ajusté de 2,5 à 1,5 euros à la suite de la baisse de ses attentes et de l'évolution de la valorisation par comparable.