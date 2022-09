Prodways : une nouvelle collaboration de poids

(Boursier.com) — Prodways recule de 2% à 3,55 euros ce jeudi, malgré le groupe Henkel qui a annoncé une nouvelle collaboration, les utilisateurs pouvant désormais accéder aux résines d'impression '3D' haute performance de Loctite sur la plateforme industrielle de Prodways pour permettre la production de pièces de grande précision...

Les machines ProMaker LD de Prodways, supportées par la technologie MovingLight, offrent une large plateforme de production (300x445mm) pour une vitesse de fabrication élevée ainsi qu'une très haute résolution, jusqu'à 40 microns par pixel partout sur la plateforme. En ajoutant les résines haute performance Loctite aux imprimantes 3D ProMaker LD, les applications industrielles peuvent être réalisées avec une précision et une productivité exceptionnelles...

"Prodways, qui dispose d'une solide expertise dans les matières plastiques, et notamment médicales, continue son développement afin de proposer une offre toujours plus complète à ses clients pour la production de pièces à l'échelle industrielle" commente Portzamparc qui vise un cours de 4 euros en restant à l'achat sur le dossier.