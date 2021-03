Prodways : une annonce saluée

(Boursier.com) — Prodways grimpe de plus de 6% ce mardi à 3,08 euros, alors que le spécialiste des solutions d'impression 3D et de fabrication digitale a dévoilé une nouvelle matière innovante pour ses imprimantes 3D ProMaker MovingLight. La résine PLASTCure Absolute Aligner a été spécialement développée par l'équipe Prodways Materials afin d'optimiser l'impression 3D de modèles pour gouttières d'alignement dentaire.

Cette nouvelle matière permet à Prodways de répondre aux considérations essentielles des clients pour la production industrielle de gouttières transparentes. Utilisée avec la station de nettoyage Prodways par centrifugeuse, l'Absolute Aligner été développée pour s'intégrer dans le flux de fabrication de masse et permet d'obtenir une transparence optimale. Sa formulation et sa couleur ont été spécifiquement développées pour faciliter la numérisation 3D, simplifier les protocoles de contrôle de la qualité et optimiser le marquage et la lecture par les caméras pour repérer les pièces sur une chaîne de production. Avec cette nouvelle innovation, Prodways renforce sa position d'acteur de référence de l'impression 3D pour l'orthodontie.

Cette application digitalise les traitements traditionnels de réalignement des dents tout en ouvrant de nouveaux marchés de masse d'esthétisme du sourire. Elle connaît une très forte croissance et rassemble les plus gros consommateurs de matières de Prodways Group : en 2020 environ 1 million de gouttières d'alignement dentaire ont été fabriquées avec les matières d'impression 3D par la vingtaine de clients équipés de machines Prodways, contre 100.000 en 2017, soit une croissance x10 en 3 ans. Grâce à sa technologie distinctive MovingLight et à son savoir-faire de certification de matières médicales, la part de marché de Prodways Group sur ce segment se développe fortement.

Ce positionnement permet à Prodways de capter la croissance du secteur de l'impression 3D en exploitant le potentiel de production industrielle de certaines applications de sur-mesure en séries, telle que l'orthodontie. Prodways entend poursuivre ce modèle avec d'autres applications dont le potentiel reste à exploiter, comme la joaillerie, la fonderie de précision ou l'optique... "Le groupe continue minutieusement de développer sa stratégie, en renforçant son modèle d'acteur intégré sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D" commente Portzamparc qui reste à 'conserver' sur le dossier.