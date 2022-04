Prodways : un trimestre historique

(Boursier.com) — Prodways Group réalise le meilleur trimestre de son histoire grâce à une combinaison d'effets structurels et conjoncturels. Le business model vertueux générant une forte récurrence des revenus, couplé au positionnement de Prodways sur des applications médicales attractives comme le dentaire, démontre toute son efficacité. Par ailleurs, certains clients ont anticipé des commandes et ont ainsi permis de générer et de sécuriser du chiffre d'affaires en avance de phase cette année. Globalement, le contexte mondial de tension et d'inflation sur les chaines d'approvisionnement et d'urgence climatique aggravée renforce l'intérêt de l'impression 3D comme mode de production responsable.

Grâce à l'ensemble de ces facteurs structurels et conjoncturels, le groupe réalise un chiffre d'affaires de 22,7 millions d'euros (16,6 ME au 1er trimestre 2021), en croissance de +37% et +31% sur une base organique.