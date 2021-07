Prodways : un bon 2e trimestre

Prodways : un bon 2e trimestre









Crédit photo © Prodways

(Boursier.com) — Au 2e trimestre, Prodways Group réalise un chiffre d'affaires consolidé de plus de 17 millions d'euros, en croissance de +54%. La division Systems (comprenant les logiciels 3D, les imprimantes 3D et les matières et services associés) dépasse son niveau de revenus de 2019 de +4% et réalise à la fois le meilleur 2e trimestre et le meilleur 1er semestre de son histoire. La division Products (comprenant la conception et fabrication de pièces à la demande et les applications médicales) enregistre un chiffre d'affaires de 6,4 ME, en croissance de +51%.

Ces réalisations portent à 34,1 ME le chiffre d'affaires du 1er semestre. Il est en croissance de 27%.

La dynamique du 1er semestre conforte Prodways dans ses ambitions de croissance à court et moyen terme. Les tendances sont porteuses pour la croissance organique.