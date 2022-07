Prodways : un analyste ajuste la mire

(Boursier.com) — Prodways recule de plus de 3% sur les 3 euros après avoir généré une forte croissance des revenus au 1er semestre de +21%, dont +15% de croissance organique à 41,6 ME. Les efforts commerciaux porteraient leurs fruits dans l'ensemble des activités, se traduisant par des partenariats avec de nouveaux clients de renom, leaders dans leurs secteurs.

La bonne santé financière de Prodways, l'une des rares sociétés d'impression 3D rentable, permet de poursuivre la dynamique de croissance externe, avec l'acquisition d'Auditech Innovations réalisée début juillet 2022.

Dans un contexte de marché porteur pour la digitalisation des activités industrielles, médicales et la recherche de modes de production plus responsables, l'ensemble des signaux de la société serait bien orienté pour l'avenir.

Le groupe, qui visait pour 2022 sur une croissance organique "autour de 10%", table désormais sur une croissance publiée de l'ordre de 15%, soit un chiffre d'affaires projeté de 81 ME... "Notre scénario, légèrement plus agressif, intègre un chiffre d'affaires 2022 de 82,5 ME. Suite à la mise à jour de nos comparables, nous portons notre TP de 3,2 à 3,6 euros et restons à Acheter".