Prodways : succès salué

(Boursier.com) — Prodways grimpe de plus de 6% à 2,96 euros ce jeudi, alors que le groupe a annoncé un succès commercial majeur avec plusieurs commandes d'imprimantes 3D et de matières associées auprès d'un leader mondial de la distribution de produits médicaux et dentaires. Prodways Group a remporté une commande de machines et de matières qui permettront de produire environ 1 million de gouttières orthodontiques par an. Le client, groupe international basé aux Etats-Unis, est l'un des leaders mondiaux de la distribution de produits médicaux et dentaires réalisant plusieurs milliards de revenus dans ce domaine.

Ce projet industriel comporte plusieurs sites de production qui ont généré une prise de commande totale de 8 machines cette année. 4 d'entre elles seront livrées au 31 décembre 2021 tandis que les 4 suivantes seront livrées au 1er trimestre 2022. Les imprimantes concernées sont des MovingLight LD20, le modèle le plus productif de la gamme Prodways. Adapté à la production en série de gouttières d'alignement transparentes, il permet de réaliser une cinquantaine de modèles dentaires par heure.

Ces imprimantes consommeront la résine liquide PLASTCure Absolute Aligner, une nouvelle matière à très haute performance développée par les équipes Prodways en 2021 et dédiée à cette application. Les 8 machines commandées à ce stade pourraient ainsi consommer jusqu'à 12 tonnes de résine par an en rythme de production, faisant entrer directement ce nouveau client parmi les plus importants consommateurs de matières.

Cet important succès commercial comporte d'autres phases de développement qui pourraient conduire à un parc installé total de 20 machines d'ici à 18 mois, faisant du projet le plus important jamais remporté par Prodways. Une fois en exploitation, ces machines consommeraient jusqu'à 30 tonnes de résine par an.

Au global, ce projet industriel représente plusieurs millions de revenus prévisibles pour les prochaines années grâce à la forte récurrence des ventes de matières associées aux ventes d'imprimantes. Ce succès majeur renforce la position de Prodways Group en tant qu'acteur de référence de l'impression 3D pour l'orthodontie.

"À ce stade, nous estimons l'impact de cette première commande à 0,8 ME de chiffre d'affaires additionnel pour 2022, 0,6 ME en 2023 et 0,8 ME en 2024" commente Portzamparc. "Après mise à jour de notre scénario et de nos comparables, notre objectif de cours ressort inchangé... Nous restons à 'Acheter' et visons un cours de 3,5 euros" conclut l'analyste.