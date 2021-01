Prodways : succès commerciaux dans les applications médicales

(Boursier.com) — Prodways a enregistré des succès remarquables dans sa division produits dentaires en signant un accord avec un acteur mondial de premier plan. Prodways explique disposer d'un solide carnet de commandes pour 2021, en particulier des contrats clients de plusieurs tonnes de résines.

DeltaMed a ainsi signé un accord de quatre ans avec un acteur mondial de premier plan dans l'industrie dentaire. Ses produits, solutions et services sont vendus dans plus de 100 pays via un réseau de distributeurs et de partenaires. L'accord couvre principalement le développement et la fourniture de résines 3D. Le programme comprend des matières pour des applications dentaires comme la résine calcinable, les porte-empreintes individuels, les essayages esthétiques, les guides chirurgicaux ou les couronnes et bridges provisoires.

En outre, DeltaMed a été certifiée avec succès conformément au MDSAP, la norme commune pour les audits réglementaires de gestion de la qualité, une condition préalable à la commercialisation de dispositifs médicaux dans les pays participants : Australie, Japon, Brésil, États-Unis et Canada. DeltaMed a été l'une des premières entreprises à être auditée conformément au nouveau règlement européen sur les dispositifs médicaux (2017/745). Ce nouveau règlement, qui entrera en vigueur en mai 2021, est obligatoire pour tous les fabricants de dispositifs médicaux et remplacera l'actuelle directive 93/42 CEE.

Enfin, DeltaMed a obtenu l'approbation par la FDA (Food and Drug Administration) d'une nouvelle matière composite imprimable pour le marché dentaire américain.