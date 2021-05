Prodways : subvention de 3,3 ME

Crédit photo © Prodways

(Boursier.com) — Prodways Group a été sélectionné par l'Etat comme lauréat de l'appel à projet 'Plan de relance pour l'industrie' et obtient une subvention de 3,3 millions d'euros. Ce soutien s'inscrit dans le cadre du programme France Relance financé par le gouvernement français. Le projet Futur3D auquel seront dédié ces fonds, d'un montant total de 13,1 millions d'euros à horizon 2023, permettra d'enrichir les technologies du groupe en développant les prochaines générations de produits et services. Ce programme de R&D vise notamment à développer et améliorer l'offre d'imprimantes et à implémenter des fonctionnalités logicielles toujours plus pertinentes pour la production industrielle.

Grâce à ce soutien, Prodways poursuit son plan de croissance et renforce sa capacité à adresser des applications industrielles grâce à son expertise dans la production de masse en Impression 3D. "Le programme permettra aussi de conforter le redressement de la rentabilité attendu dès 2021 et pour les années à venir", ajoute le groupe, qui "assoit ainsi sa position d'acteur de référence dans ce secteur à travers la maîtrise de l'ensemble de la chaine de valeur". Prodways est l'un des rares acteurs à pouvoir proposer des solutions clés en main pour la production industrielle avec les machines, matières, logiciels et la maîtrise de la production.