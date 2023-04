Prodways : sans plus ?

(Boursier.com) — Prodways recule de 1,3% à 2,23 euros ce mardi, alors que le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 21,6 millions d'euros au 1er trimestre 2023, soit 1,1 ME en dessous du niveau de l'exceptionnel 1er trimestre 2022 (22,7 ME), qui avait bénéficié de plus de 3,5 ME de revenus réalisés par anticipation. Cet effet de base défavorable est partiellement compensé par la très bonne performance de la division Products, en croissance de +33% sous plusieurs effets structurels : la hausse significative du volume de pièces produites, des gains de parts de marchés auprès de grands comptes industriels et la croissance externe avec l'acquisition d'Auditech en 2022.

Prodways Group bénéficie en outre ce trimestre de la cession d'une participation minoritaire dans la société Biotech Dental Smilers, qui a généré un encaissement de 4 ME et une plus-value de 2,9 ME qui viendra améliorer le résultat du 1er semestre.

Le début d'année 2023 illustre l'importance des axes stratégiques mis en avant par Prodways pour soutenir la réussite de son plan de développement BOOST : la qualité technique des pièces imprimées, les partenariats avec des clients pour développer des matières innovantes, la croissance externe avec des synergies directement actionnables et le renforcement des équipes commerciales.

Portzamparc parle d'une publication "en ligne". L'analyste ajuste légèrement son cours cible de 2,8 à 2,7 euros en restant à "conserver".