Prodways : sanctionné après les annonces

(Boursier.com) — Dans de copieux volumes, Prodways trébuche de 6,3% à 2,37 euros au lendemain de la présentation de ses comptes annuels. Oddo BHF parle de résultats inférieurs aux attentes mais note surtout la présentation d'un nouveau plan stratégique à horizon 2028...Le plan BOOST vise à développer les revenus du groupe sur l'ensemble de ses activités, tout en maintenant une profitabilité à deux chiffres. Dans le détail, le management table sur des revenus de 200 ME en 2028, soit un TMVA de 16% sur la période 2022-2028, une marge d'EBITDA courant de plus de 15%, contre 12% ciblés en 2023, et un ratio Capex/CA de 5%.

Le courtier explique ainsi que Prodways a fait le choix de "sacrifier" quelques points de marges à court terme pour assurer une croissance organique durable. Alors que certains concurrents sont en difficultés (exemple : restructuration de 3D Systems), ce push commercial et aussi technologique semble assez opportun de son point de vue. Pour autant, les objectifs 2028 présentent finalement peu de surprises et ne devraient pas générer d'enthousiasme particulier. La part du M&A reste le facteur X (environ 60 ME attendus selon ses estimations initiales) et pourrait constituer un upside. Ainsi, le broker maintient son avis 'neutre' sur le titre. Les fondamentaux restent solides (revenus récurrents, rentabilité bien supérieure à la moyenne sectorielle, bilan sain) mais sont reflétés dans la valorisation (11,9x VE/EBITDA 23).

Contrairement à la plupart des autres concurrents qui subissent encore de lourdes pertes, le groupe réaffirme encore un peu plus sa domination au niveau mondial dans le secteur de l'impression 3D avec une nouvelle année de forte rentabilité, affirme de son côté TP ICAP Midcap. Concernant les perspectives pour 2023, le groupe a réitéré sa guidance de croissance indiquée dans son dernier communiqué (autour de +10%). L'analyste trouve cette guidance prudente dans la mesure où le groupe bénéficiera d'un effet prix embarqué (+4/5%) et d'un petit effet périmètre lié à l'intégration d'Auditech (+2%). Il estime ainsi que cet objectif pourrait être rehaussé au cours de l'année.

Sur la marge d'EBITDA, le groupe est en ligne avec les prévisions du courtier et attend un léger ralentissement par rapport à 2022, tablant sur une marge d'EBITDA de 12% compte tenu d'une augmentation des dépenses marketing notamment pour capter les nouvelles opportunités de croissance. De plus, une contribution importante au résultat de l'année 2023 pourrait être apportée prochainement par la cession d'une participation minoritaire, qui génèrerait une plus-value très significative s'élevant à plusieurs millions d'euros... Le broker reste à l''achat' avec une cible de 3,9 euros.