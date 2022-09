Prodways : rentabilité en forte hausse au premier semestre 2022

(Boursier.com) — Prodways affiche une profitabilité record sur la première moitié de l'année 2022. Le groupe a généré un EBITDA courant de 7,9 ME, en croissance de 75% par rapport au 1er semestre 2021. Cette amélioration est notamment liée au maintien d'une marge brute supérieure à 50%, témoignant d'après Prodways de la bonne exécution des opérations et de la maitrise des approvisionnements dans un contexte de tensions mondiales.

En conséquence, Prodways réalise ce semestre un résultat opérationnel de 5,1 ME, 5 fois plus important que celui du 1er semestre 2021. Le résultat net part du groupe devient bénéficiaire de 3,5 ME.

Prodways estime que sa profitabilité annuelle, ajustée des éléments exceptionnels du 1er semestre, devrait se maintenir à son niveau actuel. Prodways Group vise ainsi une marge d'EBITDA courant entre 15% et 20% sur l'année 2022.