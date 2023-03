Prodways renforce son portefeuille de matières sur le marché dentaire

(Boursier.com) — Prodways dévoile la résine Provivic Denture Base pour l'impression 3D de bases de prothèses complètes et partielles. Cette nouvelle résine, développée par la division Matériaux de Prodways Group, est adaptée aux imprimantes ProMaker LD-series de Prodways, dotées de la technologie brevetée MovingLight.

Les laboratoires dentaires sont désormais en mesure d'imprimer des bases de prothèses dentaires abordables et hautement esthétiques en moins de 10 minutes par prothèse.

La résine pour base de prothèses dentaires Prodways Provivic sera disponible aux Etats-Unis et dans l'Union européenne à partir du mois d'avril. En tant que dispositif médical, elle sera en totale conformité avec les réglementations américaines et européennes, telles que le 21 CFR (FDA) et le règlement (UE) 2017/745 (MDR) qui sera étendu à d'autres régions. La résine permet de fabriquer des bases de prothèses dentaires d'une grande précision, d'une esthétique exceptionnelle, d'un état de surface inégalé et d'un excellent ajustement pour le confort du patient.

Selon un rapport de novembre 2022 de l'Organisation Mondiale de la Santé, la prévalence moyenne mondiale estimée de la perte complète des dents chez les personnes âgées de 60 ans ou plus est de 23 %. Cette population représentant environ 1,1 milliard de personnes en 2021 et devrait doubler d'ici 2050. Les laboratoires dentaires constatent une demande croissante de prothèses dentaires et adoptent des flux de travail numériques afin de réduire la charge de travail et d'améliorer la fabrication.