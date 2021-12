Prodways : quel tour de table ?

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 27 décembre 2021 par l'AMF, le groupe familial Gorgé a déclaré avoir franchi en hausse, le 22 décembre 2021, les seuils de 5%, 10%, 15%, 20% et 25% du capital et des droits de vote de la société Prodways et

détenir 14 489 884 actions représentant 17 540 096 droits de vote, soit 28,27% du capital et 29,52% des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte de la distribution par la société Groupe Gorgé d'actions Prodways qu'elle détenait au profit de ses actionnaires, dont la société Pélican Venture et MM. Raphaël Gorgé et Jean-Pierre Gorgé.

À cette occasion, Pélican Venture a franchi individuellement en hausse les seuils de 5%, 10% et 15% du capital et des droits de vote et 20% du capital de la société Prodways, et Groupe Gorgé a franchi individuellement en baisse les seuils de 2/3 des droits de vote, 50%, 1/3, 30%, 25%, 20% et 15% du capital et des droits de vote et 10% du capital de Prodways.