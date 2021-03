Prodways : poursuit sa hausse

Crédit photo © Prodways

(Boursier.com) — Prodways grimpe encore de 1,5% à 3,27 euros ce jeudi, alors que le chiffre d'affaires consolidé du groupe au 31 décembre 2020 a atteint 57,2 millions d'euros, en retrait de 20% par rapport à l'année 2019 sous l'effet de la crise sanitaire. Le redressement de l'activité a été amorcé au 2e semestre sur l'ensemble des activités, en baisse de -5,6 ME par rapport à 2019 (-8,5 ME au 1er semestre 2020). L'EBITDA s'élève à 1,9 ME au 2e semestre, en recul de -0,8 ME (1,1 ME au 1er semestre). Il s'établit à 3,3 ME sur l'ensemble de l'année 2020, soit 2 ME en dessous de la performance 2019 malgré une baisse du chiffre d'affaires de 14,1 ME. Le résultat net part du groupe est ressorti à -13,9 ME en 2020.

Situation financière saine

La capacité d'autofinancement s'est nettement redressée depuis fin juin 2020, mais reste légèrement négative (-0,2 ME contre -1 ME à fin juin). Cette évolution est cependant largement compensée par la baisse significative du besoin en fonds de roulement (-95%). Le flux de trésorerie opérationnelle atteint 4,4 ME en 2020.

Le groupe a eu recours aux Prêts Garantis par l'Etat à hauteur de 8,4 ME. Au 31 décembre, la trésorerie disponible s'élève donc à 22,5 ME. La trésorerie nette ressort à 5,8 ME (9,6 ME au 31 décembre 2019).

Perspectives affichées

De source Wohlers report 2020, les dernières projections de marché anticipent une forte croissance du marché pour atteindre une taille globale estimée à environ 100 MdsE à horizon 2029 (environ 10 MdsE en 2020). Ces anticipations de croissance se sont traduites par une forte revalorisation des sociétés du secteur aux Etats-Unis (environ +300% de valeur boursière sur 1 an) qui ne s'est pas encore matérialisée en Europe.

Dans ce contexte, Prodways se donne des ambitions fortes pour les années à venir... A court terme, dans un contexte sanitaire qui ne connaîtrait pas de nouvelle dégradation, Prodways se donne comme objectif une croissance des revenus à deux chiffres pour 2021, bénéficiant notamment d'un bon dynamisme de l'activité Products. Dans le même temps, la rentabilité de l'entreprise devrait connaître une forte amélioration, et ce dès le 1er semestre 2021.

A moyen terme, le Groupe vise un fort développement de l'ensemble de ses activités, soutenu par un marché en croissance rapide et son positionnement stratégique unique.

"Suite à la réunion d'analystes d'hier, notre scénario n'en ressort que peu modifié" commente Portzamparc qui souligne que "pour autant le redressement du profil de rentabilité du groupe dès le S1 2021 redonne plus de visibilité... Après mise à jour de nos comparables, nous relevons notre objectif de 2,2 à 2,9 euros et passons d'Alléger' à 'Conserver' sur le dossier" conclut l'analyste.