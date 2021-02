Prodways perd plus de 10% après les annonces !

Crédit photo © Prodways

(Boursier.com) — Prodways chute de 10,5% à 2,75 euros ce jeudi en bourse de Paris. Au 4e trimestre, et malgré les conséquences d'un 2e confinement, le chiffre d'affaires du groupe a poursuivi son redressement à 17,3 millions d'euros, au plus haut de l'année (+32% par rapport au 3e trimestre 2020). Il reste cependant en retrait de -13% par rapport à l'exercice précédent. Sur l'ensemble de l'année, la crise sanitaire a eu un impact important sur l'activité du groupe, avec un chiffre d'affaires en baisse de 20%, à 57,2 ME (71, ME en 2019).

L'activité devrait être nettement plus soutenue dans les deux divisions en 2021...

La reprise des investissements dans l'industrie devrait bénéficier à l'activité Systems, d'autant que le Groupe a signé plusieurs contrats en 2020 et début 2021 avec un acteur mondial de 1er plan et deux spécialistes européens du dentaire, qui devraient consommer plusieurs dizaines de tonnes de matières une fois leurs productions stabilisées. La division Products devrait connaître un retour à une activité normale, notamment dans le secteur médical (podologie, dentaire, audiologie).

Dans un contexte sanitaire qui ne connaîtrait pas de nouvelle dégradation, Prodways se donne comme objectif une croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres pour 2021, bénéficiant notamment d'un bon dynamisme de l'activité Products.

A moyen terme, la croissance devrait être amplifiée par le développement d'applications à plus grandes échelles, qui ne sont pas prises en compte dans les projections actuelles. Le partenariat qui vient d'être annoncé avec le groupe Essilor dans l'impression 3D de verres de lunettes est une des illustrations potentielles...

"Les annonces récentes du groupe (fabrication de verres de lunettes, bijouterie sur-mesure) sont très encourageantes, mais restent à un stade trop précoce pour être intégrées à notre scénario" commente Portzamparc. "Celui-ci reste inchangé, tout comme notre objectif de 2,2 euros... En raison de la forte hausse du titre, nous passons de 'Conserver' à 'Alléger'" poursuit l'analyste qui reste structurellement positif sur Prodways, mais pense qu'à court terme le titre Groupe Gorgé est un bien meilleur vecteur d'investissement, pour jouer le potentiel de cette activité, mais aussi des pôles Ingénierie et Systèmes de Protection ainsi que de Drones et Systèmes" conclut l'analyste.