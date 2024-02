Prodways lance un plan d'actions pour améliorer ses performances

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2023 de Prodways s'établit à 75 ME avec le changement dans la reconnaissance des revenus sur l'activité Software. Sans ce changement, le chiffre d'affaires aurait été stable par rapport à l'année 2022 à 81 ME. Par ailleurs, la faiblesse des ventes de nouvelles imprimantes 3D et de matières associées, notamment au 4e trimestre, a pesé sur la performance de Prodways. La division Products reste bien orientée avec une croissance de +11% en 2023.

Mesures de redressement

Prodways reste l'un des acteurs les plus performants de l'impression 3D à l'échelle globale, à la fois sur le plan technologique et financier. Mais la performance 2023 est insuffisante, tant au niveau du chiffre d'affaires que de la profitabilité. Elle amène aujourd'hui la société à prendre des mesures pour redresser significativement sa trajectoire de développement avec :

- le recentrage de l'activité Imprimantes sur le segment industriel et l'arrêt des petites imprimantes pour la joaillerie, annoncé fin janvier 2024. Ce recentrage aura pour conséquence une baisse des effectifs et de la structure de coûts fixes du groupe.

- la cession du laboratoire Cristal, devenu concurrent des clients du secteur dentaire. Cette cession devrait permettre à Prodways de former un partenariat avec l'un des plus gros laboratoires de prothèses dentaires en France autour des Imprimantes et Matières 3D.

- la professionnalisation des équipes Sales & Marketing, enclenchée en 2023, se poursuit en 2024 dans un objectif de plus grande efficacité commerciale sans augmentation significative de la taille des équipes. La société espère en conséquence une augmentation structurelle des opportunités commerciales durant l'année à venir.

- une baisse des effectifs et des recrutements générateurs de revenus.

L'ensemble de ces actions devraient donc avoir un effet significatif sur le levier opérationnel grâce à une baisse des coûts fixes de quelques millions d'euros. L'Ebitda courant et la génération de trésorerie structurelle de l'entreprise devraient ainsi s'améliorer en 2024.

Perspectives 2024

Cotation...

Les mesures visant à améliorer la profitabilité du groupe, combinées à la réorganisation et la professionnalisation des équipes Sales & Marketing, devraient produire des effets structurels dès le second semestre 2024.

Cependant, Prodways n'indique pas de guidance de chiffre d'affaires 2024 à ce stade. La combinaison des actions visant à améliorer les revenus et les mesures visant à diminuer les coûts devrait être pleinement effective d'ici à la fin de l'année. La stratégie de Prodways Group de se concentrer sur les segments d'activité permettant de dégager une rentabilité significative a permis à la société d'être l'un des acteurs cotés les plus profitables de son secteur. Cette stratégie va être accentuée en 2024. Prodways Group devrait ainsi être en mesure de transformer efficacement la croissance de ses revenus en résultats et en trésorerie.