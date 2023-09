Prodways : la marge d'Ebitda revient à 11%

(Boursier.com) — Prodways Group a réalisé des résultats conformes à ses attentes au 1er semestre 2023 avec un chiffre d'affaires en croissance de +4%, permettant d'atteindre un niveau de revenus proche de celui de la même période l'an passé malgré l'effet de base défavorable.

La marge d'EBITDA courant, qui s'établit à 11%, est inférieure à celle de l'an passé de 19% mais conforme avec les attentes du groupe au 1er semestre grâce à une bonne maîtrise des marges et des coûts de structure.

Au global, le résultat net s'établit à 3,6 ME, au-dessus du niveau du 1er semestre 2022 grâce à une cession.

Une participation dans Biotech Dental Smilers avait été acquise en 2014 pour 1,1 ME dans un contexte d'émergence de l'impression 3D pour la production de gouttières d'alignement orthodontique.

Elle a généré un encaissement de 4 ME en avril 2023 et une plus-value significative de 2,9 ME.