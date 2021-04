Prodways intègre Oqton à son offre

Crédit photo © Prodways

(Boursier.com) — Prodways Printers, société de Prodways Group, spécialiste des solutions d'impression 3D et de fabrication digitale, annonce son partenariat avec Oqton, éditeur du logiciel de pilotage pour l'impression 3D alimenté par IA, Oqton. Dans une volonté constante d'amélioration des performances, Prodways propose désormais le logiciel Oqton sur ses machines.

De la conception du fichier à l'inspection finale post-impression, Oqton permet de gérer l'ensemble de la chaîne de la fabrication additive, de manière fluide et opérationnelle.

Cette solution très simple d'utilisation est compatible avec tous types de machines et de logiciels (CAO, ERP, ...). Les données sont centralisées sur le Cloud et sont donc accessibles en un seul et même endroit, depuis un smartphone, un PC ou une tablette. Les clients de Prodways peuvent ainsi accéder et piloter leurs machines de n'importe où, n'importe quand, et le service client peut intervenir à tout moment pour résoudre le moindre dysfonctionnement en se connectant directement à la plateforme.

L'intelligence artificielle, moteur des performances

Le logiciel Oqton est piloté par de l'IA, ce qui le rend unique sur le marché. Les algorithmes d'IA permettent au système d'apprendre continuellement lors de l'utilisation, améliorant ainsi l'efficacité et la qualité de l'ensemble de la chaîne de fabrication. Il devient alors possible de prévoir les comportements des machines, d'anticiper et de détecter les anomalies, et d'améliorer les futurs usages. L'IA permet également une reconnaissance automatique des fichiers d'impressions 3D, sans intervention humaine. Une fonctionnalité très utile notamment dans les domaines principaux d'application de l'impression 3D, comme le secteur dentaire où Prodways rencontre un franc succès : le logiciel va reconnaître automatiquement les typologies de pièces afin de complétement automatiser la préparation des fabrications, permettant aux clients de se concentrer sur les étapes à valeur ajoutée.

Cette automatisation du flux de travail offre de nombreux bénéfices aux clients de Prodways : une réduction significative des erreurs humaines, des machines plus productives et un gain de temps considérable. L'étape du nesting, qui consiste à regrouper intelligemment les modèles 3D afin de rationaliser la fabrication et l'arrangement spatial, est ainsi divisée par 6, passant en moyenne de 1 heure à 10 minutes seulement. Les machines offrent également meilleure disponibilité opérationnelle grâce aux capacités IA et maintenance prédictive d'Oqton