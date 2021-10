Prodways : Groupe Gorgé se désengage...

(Boursier.com) — Groupe Gorgé annonce son projet de distribuer en nature l'essentiel de ses actions Prodways Group à ses actionnaires, soit 56,3% du capital de la société.

Cette proposition serait soumise au vote des actionnaires de Groupe Gorgé en décembre 2021.

Cette opération améliorerait fortement le profil boursier de Prodways Group, dont le capital flottant augmenterait significativement de 34% à environ 60%.

La famille Gorgé resterait le 1er actionnaire de la société.

Prodways Group bénéficierait ainsi d'une liquidité accrue et d'une capacité renforcée à lever des capitaux pour saisir des opportunités de croissance et forger des partenariats de développement en France et à l'international.

Le recrutement d'un nouveau Directeur Général de Prodways Group est en cours et devrait être finalisé d'ici la fin de l'année.

Raphaël Gorgé, actuel Directeur Général, conserve ses fonctions jusqu'à l'arrivée du nouveau dirigeant.

Par ailleurs, il garderait ses fonctions de Président du Conseil d'administration et resterait impliqué dans la stratégie à long-terme de Prodways Group, société qu'il a créée et développée depuis 2013.