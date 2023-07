Prodways Group : vivement 2024 !

(Boursier.com) — Prodways est stable à 1,68 euro ce mardi en bourse de Paris, alors que le chiffre d'affaires s'est élevé à 22 millions d'euros au 2e trimestre 2023, soit 2,6 ME au-dessus du niveau de la même période en 2022. Cette performance permet d'atteindre un niveau de revenus proche de l'an passé au 1er semestre malgré un effet de base défavorable. Il ressort à 43,1 ME (41,6 ME un an plus tôt).

Les efforts réalisés en 2023 permettront de libérer les leviers de croissance pour l'exercice 2024, sur lequel Prodways commence à obtenir des signaux positifs dans toutes les activités, comme la consommation de matières 3D en hausse.

Malgré la revue des perspectives 2023 à la baisse durant cette année de préparation et de transition, les différentes actions déployées en interne et avec les clients du groupe depuis le début de l'année amènent Prodways à partager sa confiance dans la trajectoire de croissance future. Les projets industriels d'envergure en cours de négociations avancent avec différentes évaluations techniques réussies qui permettent de franchir des jalons.

Capacité à rebondir

La performance du 2e semestre 2023 confirme les perspectives de revenus et de profitabilité récemment communiquées pour l'année 2023, de l'ordre de +5% de croissance des revenus et autour de 8% de marge d'Ebitda courant. Elle conforte également Prodways dans sa capacité à rebondir en 2024 et réaliser son ambition d'atteindre 200 ME de revenus et un minimum de 15% de marge d'Ebitda à horizon 2028...

"Le groupe prépare déjà 2024 avec plusieurs programmes industriels d'ampleur (luxe, défense, véhicules électriques, médical), pouvant déboucher d'ici fin 2023/début 2024 sur des commandes de plusieurs dizaines de machines, ainsi que la matière associée" commente Portzamparc. Prodways s'attend également à vendre dès l'année prochaine plusieurs centaines d'imprimantes à destination de la joaillerie (modèle Muse, PU : 15.000$). Ces perspectives conduisent le groupe à viser une croissance double-digit en 2024 (scénario PZP +14,8%). "Après mise à jour de nos comparables et de nos paramètres de marché, nous abaissons notre objectif de 2,3 à 2,2 euros et restons à 'Conserver'" conclut l'analyste.