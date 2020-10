Prodways Group : succès pour l'imprimante 3D ProMaker P1000X

Prodways Group : succès pour l'imprimante 3D ProMaker P1000X









Crédit photo © Prodways

(Boursier.com) — Prodways Group annonce deux nouveaux succès commerciaux dans sa gamme d'imprimantes basée sur la technologie frittage de poudre auprès de deux clients industriels à l'export. Depuis 2014, Prodways Group propose une gamme de machines de frittage de poudre plastique, permettant l'impression 3D de pièces dans des matières aux performance mécaniques élevées.

Lancée en novembre 2019 à l'occasion de Formnext, la ProMaker P1000X enrichit la gamme avec une architecture matérielle plus performante. Cette imprimante offre une vitesse de production jusqu'à 2 litres par heure et un volume d'impression de 32 litres. L'imprimante offre également un niveau de résolution supérieur, un système de contrôle thermique propriétaire et une caméra intégrée pour l'accès à distance. Elle est compatible avec plus de 7 matériaux de la gamme Prodways.

Innomaq 21, fabricant espagnol de solutions innovantes et sur-mesure pour l'industrie de l'acier a acquis une machine pour adresser le segment du prototypage rapide pour l'industrie. Un acteur important de l'emballage alimentaire basé aux États-Unis s'est équipé d'une ProMaker P1000X afin de réaliser des pièces d'outillage de chaîne de production sur-mesure ou de robots. Cette vente a été pilotée par les équipes américaines de Solidscape, société acquise il y a 2 ans, et matérialise ainsi les synergies commerciales mises oeuvre dans l'activité Machine depuis cette acquisition.

Ces deux succès dans de nouveaux marchés de l'impression 3D sont prometteurs dans un environnement où l'impression 3D pour des applications industrielles semble prendre son essor. Ils confirment le positionnement global de Prodways Group dont les principaux marchés machines sont à l'export.