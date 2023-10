Prodways Group : Le ralentissement de l'activité au troisième trimestre 2023 rend l'atteinte de la guidance 2023 incertaine

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Prodways Group s'élève à 16 ME au 3ème trimestre 2023, soit environ 1 ME en-dessous du niveau de la même période en 2022. L'activité de Prodways Group est notamment pénalisée par la faiblesse des livraisons d'imprimantes, anticipée depuis plusieurs mois, à laquelle s'ajoute une conjoncture économique défavorable qui impacte les activités à cycle court, notamment l'impression à la demande.

Au global sur les 9 premiers mois de l'année, les revenus de Prodways Group sont relativement stables, soutenus par la résilience du secteur médical en particulier pour les ventes de Matières 3D et en Audiologie, deux activités à forte valeur ajoutée.

Division Systems : des revenus récurrents solides mais peu de nouvelles livraisons d'imprimantes

Les revenus de la division Systems (qui comprend les ventes d'imprimantes 3D, de Matières 3D et de Logiciels 3D) ont baissé de 8% ce trimestre par rapport au 3ème trimestre 2022. La progression des ventes de matières 3D soutient toujours l'activité, y compris grâce à des prises de commandes importantes pour 2024. En revanche, les livraisons de nouvelles imprimantes 3D restent faibles, tel qu'anticipé par le groupe plus tôt cette année. Enfin, concernant les ventes de Logiciels 3D, l'activité commerciale du trimestre est bonne et permet de gagner de nouveaux clients. La progression soutenue des ventes en mode SaaS tire l'activité, mais a pour effet le lissage des revenus dans le temps.

Division Products : une conjoncture difficile

La division Products comprend le Digital Manufacturing (service d'impression à la demande) et l'activité Integrated Businesses (essentiellement la fabrication de pièces sur mesure pour l'audiologie). Cette division s'inscrit dans une bonne dynamique depuis le début de l'année, avec une croissance de +14% sur les 9 premiers mois (dont +5% organique), mais subit le ralentissement de l'activité économique au troisième trimestre.

En Digital Manufacturing, le ralentissement des commandes de nos clients industriels en France est partiellement compensé par le dynamisme de l'activité en Allemagne, porté par plusieurs projets récurrents de production de séries.

Dans l'audiologie, les ventes restent résilientes, démontrant tout l'intérêt de ce secteur à forte valeur ajoutée sur lequel Prodways s'est renforcé en 2022. La croissance de cette activité est soutenue depuis le début de l'année par les commandes de protections anti-bruit sur mesure (à la fois pour des clients industriels et particuliers), dont l'efficacité par rapport aux bouchons anti-bruit traditionnels n'est plus à prouver.

Perspectives et guidance

Le ralentissement de l'activité au troisième trimestre 2023 rend l'atteinte de la guidance 2023 incertaine... Pour rappel, celle-ci était de "autour de +5% de croissance du chiffre d'affaires" et "environ 8% de marge d'EBITDA courant". Prodways Group demeure résolue à naviguer dans cet environnement économique exigeant avec prudence et persévérance. L'entreprise continue de s'adapter aux défis du marché tout en investissant dans l'innovation et l'amélioration de ses produits et services afin de maintenir sa position d'acteur de référence sur le marché de l'impression 3D...